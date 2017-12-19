خادم الحرمين الشريفين يقر الميزانية العامة للدولة لعام 1439- 1440

نايف السالم(صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، أن المملكة ستواصل مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية 2030، موضحًا أنه تم إطلاق 12 برنامجا في إطار هذه الرؤية.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” ، خلال مؤتمر الإعلان عن ميزانية العام الجديد، أنه تم تقليل الاعتماد على النفط ليصل إلى 50% تقريبا، مؤكدًا أن ميزانية السنة المالية 1439-1440 أكبر ميزانية للإنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفطية متدنية.

وأشار ” حفظه الله ” إلى أن الإيرادات للسنة المالية 1439-1440 تقدر بمبلغ 783 مليار ريال، وتعتمد المصروفات بمبلغ 978 مليار ريال، فيما يقدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال، موضحًا أن مصروفات المؤسسات العامة قدرت بمبلغ 112 مليار ريال، فيما قدرت الإيرادات بمبلغ 12.3 مليار ريال.

ولفت ” حفظه الله ” ، إلى أنه يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات للمؤسسات العامة ومقداره 99.901 مليار ريال، مشيرًا إلى أن مصروفات الأمانات والبلديات تقدر بمبلغ 53.6 مليار ريال، وإيراداتها قدرت بمبلغ 7 مليارات ريال.