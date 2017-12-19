نشطاء يسخرون من مليشيا الحوثي: صاروخكم مضيع
يبدو أن آخر أنباء الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية من اليمن، على العاصمة الرياض، لم تصل إلى عناصر المليشيا الإرهابية.
وتظن عناصرهم الإرهابية، أن الصاروخ نجح في استهداف قصر اليمامة، محتلفين بهذا النجاح عبر موقع ” تويتر ” .
فيما سخر بعض نشطاء ” تويتر ” من الأمر، معلقين أن الصاروخ الباليسي ” تاه ” من الحوثيين، وقال أحدهم : ” صاروخكم مضيع راح إلى قصر الأواني في البديعة ” .
واستطاعت قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، صد هجوم صاروخ باليستي في سماء الرياض قادم من اليمن.
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 3 ساعات
عبداللات المجوسي الحوثي الرافضي اللعين كلما تحت إيده حررت خسر كل حاجه صبح ينش يهش دنت دنت نهايتهم بحول الله ويجتثو من جذورهم وتحرر اليمن منهم عليهم اللعنه إلى يوم الدين