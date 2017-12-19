الظهور الأول لـ ” شيفروليه سيلفرادو ” قبل العرض في ديترويت

واشنطن(صدى):

كشفت شفروليه عن سيارة سيلفرادو 2019 الجديدة تماما قبل أول ظهور لها رسميا في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات. وتظهر الصور مستوي التجهيز الجديد للشاحنة Trailboss ، وتكشف الصور أن سيلفرادو 2019 لديها واجهة أمامية متطورة مع مظهر صندوقي يشير إلى قدراتها الوعرة.

وتحمل السيارة مصابيح خلفية LED وشبكة تهوية كبيرة ووحدات نهارية LED مع أقواس عجلات كبيرة من الموديل السابق مع تصميم جديد لهيكل السيارة الذي يتضمن خطوط تصميم مميزة وقوية. وتستمر تغييرات التصميم في الخلف، حيث أن سيلفرادو تحمل باب خلفي جديد يحتوي على حروف “شيفروليه” الضخمة، وتشمل التغييرات البارزة الأخرى المصابيح الخلفية الجديدة ونظام العادم المزدوج والصادم الخلفي مع عتبات مدمجة.

ويمكننا أن نتوقع معرفة المزيد عن الشاحنة الشهر المقبل ولكن يبدو ان Trailboss ستحمل لمسات سوداء على مصبغة، الصادمين، والعجلات.

ومن المقرر للنموذج أيضا أن يأتي بمجموعة متنوعة من تجهيزات الطرق الوعرة وتشمل التعليق. كما تبقى خيارات المحرك غير مؤكدة لكنها يشفروليه تؤكد أن تصميم السيارة يستخدم الصلب عالي القوة والعجلات القوية وبفضل هذه التغييرات، فالشاحنة ستكون أخف وزنا وأكثر صلابة من سابقتها.