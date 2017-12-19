شواهد على الاطلاع التاريخي لخادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

اتفق كافة المؤرخون والباحثون على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله- يمتلك الكثير من الخبرة وحب الإطلاع والثقافة والحكمة في حمل هموم الأمة العربية الإسلامية كاملة، ويتسم بالانضباط والذكاء وقوة الذاكرة، كما يتصف بالاعتدال وقوة الإيمان ومنفتح على العالم ، كما لقبوه بـ ” ملك المؤرخين ” .

وحصل خام الحرمين، على العديد من شهادات الدكتوراه من جامعات عالمية ومحلية اعترافا بفضله وإسهاماته في دعم التعليم المستمر ، في مختلف المجالات .

وأشاد الدكتور فهد بن مطلق العتيبي، أستاذ تاريخ الجزيرة العربية القديم وحضارتها بجامعة الملك سعود، أن الملك سلمان – حفظه الله – لا يقتصر اهتمامه على التاريخ السعودي الحديث بحسب بل أيضا عصور ما قبل التاريخ على أرض الجزيرة العربية ، وكذلك التاريخ العالمي .

وأضاف الدكتور فهد أن الملك سلمان رعاه الله مثقف ثقافة عالية وواسع الإطلاع في جميع المجالات .

وقال الكاتب زين العابدين في كتاب له عن الملك سلمان ” إذا تحدثت مع الملك سلمان – حفظه الله – في أي موضوع كان ثقافي أو إعلامي أو سياسي أو اجتماعي تجده يستفيض في الحديث، وكأنه أعد وجهز للموضوع من قبل ” .

ولإيمانه بأهمية التاريخ وضرورة الاستفادة منه رصد خادم الحرمين، جائزة ومنحة للدراسات التاريخية باسم (جائزة ومنحة سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية )، وكذلك جائزة المقالة العلمية في التاريخ وجائزة أفضل رسالة دكتوراه ومنحة الدراسات والبحوث .