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عروس تكتشف خيانة زوجها بعد عقد القران

عروس تكتشف خيانة زوجها بعد عقد القران
القاهرة(صدى):

تعرضت عروس مصرية لصدمة شديدة في حفل زفافها ، بعدما اكتشفت أن زوجها على علاقة بالراقصة التي أحيت الحفل .

وبعدما لاحظت اختفاء العريس من قاعة الحفل ذهبت للبحث عنه لتضبطه برفقة عشيقته التي اكتشفت أنهما على علاقة منذ زمن ، في غرفة مجاورة لمقر عقد القران ، ليفر العريس هاربًا بعدما طلق عروسه خوفًا من مواجهة عائلتها .

و تقدمت العروس ببلاغ للشرطة تتهم فيه الراقصة بالاعتداء عليها خلال حفل عقد القران ، حيث قالت في التحقيقات أن الراقصة اعتدت عليها بالسب والضرب لتهددها أنها لن تترك عشيقها .

ومن جانبها ، قررت الجهات المختصة حبس الراقصة التي تدعى ” سوما ” مع التحري حول صحة الواقعة وضبط العريس للتحقيق معه .

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 4 ساعات

والرقاصة لها وجه تضرب عساها للمرض
أما الذكر يستاهل السجن الغشاش

[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 3 ساعات

كان فرصتة يتزوجهن ثنتينهن..

[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ 3 ساعات

متعودة دايماً * ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 14796 ] نشر منذ 3 ساعات

مالت عليك من زوج اهبل وغبي ما فيك صبر يوم والا يومين
يمكن حظ العروسه تفتك من شره الحقير

[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ 3 ساعات

أحسن إللي فكك منه الطيور ع أشكالها تقع !

[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 1 ساعة

ماله داعي مسكينه العروسه

[ عدد التعليقات: 6505 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يعوضها احسن منه😊خلي الخاين للخاينه الله لايبلانا

[ عدد التعليقات: 22419 ] نشر منذ 16 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

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