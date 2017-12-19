عروس تكتشف خيانة زوجها بعد عقد القران

القاهرة(صدى):

تعرضت عروس مصرية لصدمة شديدة في حفل زفافها ، بعدما اكتشفت أن زوجها على علاقة بالراقصة التي أحيت الحفل .

وبعدما لاحظت اختفاء العريس من قاعة الحفل ذهبت للبحث عنه لتضبطه برفقة عشيقته التي اكتشفت أنهما على علاقة منذ زمن ، في غرفة مجاورة لمقر عقد القران ، ليفر العريس هاربًا بعدما طلق عروسه خوفًا من مواجهة عائلتها .

و تقدمت العروس ببلاغ للشرطة تتهم فيه الراقصة بالاعتداء عليها خلال حفل عقد القران ، حيث قالت في التحقيقات أن الراقصة اعتدت عليها بالسب والضرب لتهددها أنها لن تترك عشيقها .

ومن جانبها ، قررت الجهات المختصة حبس الراقصة التي تدعى ” سوما ” مع التحري حول صحة الواقعة وضبط العريس للتحقيق معه .