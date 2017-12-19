عروس تكتشف خيانة زوجها بعد عقد القران
تعرضت عروس مصرية لصدمة شديدة في حفل زفافها ، بعدما اكتشفت أن زوجها على علاقة بالراقصة التي أحيت الحفل .
وبعدما لاحظت اختفاء العريس من قاعة الحفل ذهبت للبحث عنه لتضبطه برفقة عشيقته التي اكتشفت أنهما على علاقة منذ زمن ، في غرفة مجاورة لمقر عقد القران ، ليفر العريس هاربًا بعدما طلق عروسه خوفًا من مواجهة عائلتها .
و تقدمت العروس ببلاغ للشرطة تتهم فيه الراقصة بالاعتداء عليها خلال حفل عقد القران ، حيث قالت في التحقيقات أن الراقصة اعتدت عليها بالسب والضرب لتهددها أنها لن تترك عشيقها .
ومن جانبها ، قررت الجهات المختصة حبس الراقصة التي تدعى ” سوما ” مع التحري حول صحة الواقعة وضبط العريس للتحقيق معه .
معلمة[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 4 ساعات
والرقاصة لها وجه تضرب عساها للمرض
أما الذكر يستاهل السجن الغشاش
Zezu[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 3 ساعات
كان فرصتة يتزوجهن ثنتينهن..
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ 3 ساعات
متعودة دايماً * ههههههههههههه
abu ammar[ عدد التعليقات: 14796 ] نشر منذ 3 ساعات
مالت عليك من زوج اهبل وغبي ما فيك صبر يوم والا يومين
يمكن حظ العروسه تفتك من شره الحقير
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ 3 ساعات
أحسن إللي فكك منه الطيور ع أشكالها تقع !
انسان[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 1 ساعة
ماله داعي مسكينه العروسه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6505 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يعوضها احسن منه😊خلي الخاين للخاينه الله لايبلانا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22419 ] نشر منذ 16 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22419 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله المستعان