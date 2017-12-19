بالفيديو.. اكتشاف مقبرة ضخمة لسيارات الأجرة بموسكو

موسكو(صدى):

اكتشفت سلطة موسكو موقفا ضخما لسيارات الأجرة الصفراء غير الصالحة لنقل الركاب.

واكتشفت مقبرة السيارات هذه في الدائرة الشرقية لبلدية موسكو، بالقرب من محطة مترو ” بولفار روكوسوفسيكي ” .

وتتبع معظم السيارات لشركة ” ياندكس تاكسي ” بصفتها من أكبر شبكات سيارات الأجرة في موسكو. وتمثلها ماركات ” فورد غالاكسي ” و ” فورد فوكوس ” ، “سكودا رابيد ” و ” هونداي سولاريس ” بكافة أنواعها.

وكانت غالبية السيارات المتروكة بحالة سيئة، حيث أخذت من معظمها قطع الغيار. ويفترض البعض أن عددا من السيارات محجوز هناك بأوامر قضائية لصالح البنوك وشركات التأمين في حال كانت المركبات مرهونة.