البحرين تُدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا استهدف الرياض

نايف السالم(صدى):

دانت مملكة البحرين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في اليمن صاروخًا باليستيًا استهدف مدينة الرياض ، اليوم ، في اعتداء جبان يؤكد الدور الخطير الذي تقوم به إيران لتقويض مساع التوصل إلى حل سلمي وإطالة أمد الأزمة وإصرارها على ممارساتها العدائية بتزويد مليشيا الانقلاب بالصواريخ التي تهدد الأمن والسلم بالمنطقة.

وأكدت – وفقًا لما بثته وكالة أنباء البحرين – وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها واستقرارها ودعمها لكل ماتتخذه من تدابير في مواجهة الإرهاب.

وجددت التزامها الثابت بدعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، من خلال المشاركة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.