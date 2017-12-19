” تعليم الرياض ” يوجه بتهيئة المقاصف المدرسية بالمدارس الحكومية والأهلية

عادل الحربي(صدى):

طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، جميع المدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات بضرورة تهيئة المقاصف المدرسية ومتابعة نظافتها وتنظيمها وترتيبها وتهيئة البيئة المناسبة لإفطار الطلاب والطالبات، قبل بدء الإختبارات يوم الأحد المقبل.

وأكد مساعد المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري، أنه يجب مراعاة الأسعار على ان تكون مناسبة وفي متناول الجميع، كما تم التأكيد على صيانة الثلاجات والمكيفات داخل المقاصف المدرسية والالتزام بمواعيد إحضار المواد الغذائية وأن يتم فتح المقصف طيلة اليوم الدراسي وتوفير مياه شرب كافية ومشروبات ساخنة للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وشددت الوزراة على أهمية تطبيق الاشتراطات في العقد وفتح المقاصف طيلة اليوم الدراسي نظرًا لخصوصية أيام الاختبارات وبرودة الطقس.