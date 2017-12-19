بعد مزاعم استهداف قصر اليمامة.. ” الضوي ” ساخرا: ” نهنيء أبو فريح على سلامة عزبته “
سخر طلال الضوي مشرف عام صحيفة صدى الالكترونية، اليوم الثلاثاء، من مزاعم مليشيا الحوثي الإيرانية بقصفهم لقصر اليمامة بالرياض.
ونشر ” الضوي ” فيديو لسماء الرياض عقب اعتراض الدفاع الجوي لصاروخ مليشيا الحوثي الإيرانية مُعلقًا: ” نهنيء أبو فريح على سلامة عزبته من الاستهداف، قالوا قصر اليمامة ” .
وقال الدفاع الجوي الملكي، اليوم الثلاثاء، إنه اعترض صاروخًا باليستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، دون وقوع إصابات.
نهني ابو فريح على سلامة عزبته من الاستهداف #الحوثي 💚
قالوا قصر اليمامة 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/rqLQaIvhAw
— طلال الضوّي (@Taldhwi) December 19, 2017
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياعبداللات المجوسي الحوثي جاك الموت تفحم تدك دك ولن تكن لك بحول طله بعد طلتك الأخيره _ حرر من البلاد كلما كان تحت إيدك وماهي إلا ساعات تمسي ماتصبح وتحرر صنعاء وتقاد قود النعجه يالحوثي المجوسي دنت بحول الله نهايتكم للأبد وتطهر منكم يا أذناب الماسونيه ياعبد المللالي أخزاكم الله وأذلكم
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ 1 ساعة
نهني ابو فريح على سلامة عزبته من الاستهداف * ههههههههههههههههه
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اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات و الارض اللهم إنا نسالك باسمائك العلى أن تأخذ الحوثيين
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ومن يساعدهم ويمولهم أخذ عزيز مقتدر وأن تزلزل الارض من تحت اقدامهم ** اللهم أمين **
abu ammar[ عدد التعليقات: 14787 ] نشر منذ 1 ساعة
تعرضت خيمة السدحان لقطعه صغيره من الصاروخ بعد تدميره وزاره رجال الدفاع للاطمئنان على سلامته