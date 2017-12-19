بعد مزاعم استهداف قصر اليمامة.. ” الضوي ” ساخرا: ” نهنيء أبو فريح على سلامة عزبته “

حمود العنزي(صدى):

سخر طلال الضوي مشرف عام صحيفة صدى الالكترونية، اليوم الثلاثاء، من مزاعم مليشيا الحوثي الإيرانية بقصفهم لقصر اليمامة بالرياض.

ونشر ” الضوي ” فيديو لسماء الرياض عقب اعتراض الدفاع الجوي لصاروخ مليشيا الحوثي الإيرانية مُعلقًا: ” نهنيء أبو فريح على سلامة عزبته من الاستهداف، قالوا قصر اليمامة ” .

وقال الدفاع الجوي الملكي، اليوم الثلاثاء، إنه اعترض صاروخًا باليستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، دون وقوع إصابات.