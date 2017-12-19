بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة تعثرت على الجليد

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد سقوط مروع لفتاة بسبب تعثرها خلال التزحلق على الجليد.

وظهرت مادوكا تاكاياما، 16 عاما في الفيديو وهي تحاول التزلج على إحدى ساحات الجليد لأول مرة منذ أربعة سنوات، لتتعرض لسقطات قوية لا يمكن تخيلها وبالرغم من قوة السقطات إلا أنها انفجرت في الضحك المدوي على حالها.

