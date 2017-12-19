بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة تعثرت على الجليد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد سقوط مروع لفتاة بسبب تعثرها خلال التزحلق على الجليد.
وظهرت مادوكا تاكاياما، 16 عاما في الفيديو وهي تحاول التزلج على إحدى ساحات الجليد لأول مرة منذ أربعة سنوات، لتتعرض لسقطات قوية لا يمكن تخيلها وبالرغم من قوة السقطات إلا أنها انفجرت في الضحك المدوي على حالها.
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو صاحيه هههههههههههههههههههههههه
abu ammar[ عدد التعليقات: 14787 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي كردة فعل لطيحه والتزحلق عدة مرات
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعيش وتاخذ غيرها
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو لما تلعب أو تتزلج وتطيح وتضحك * تحس أن الأنبساط واصل حده عندك * هههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ 43 دقيقة
ههههههههههه