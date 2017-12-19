بالفيديو.. الجهات الأمنية تطمئن على الفنان عبدالله السدحان من شظايا الصاروخ الإيراني

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع السعودية والجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، سقوط بعض شظايا تفجير الصاروخ الباليستي الإيراني على منزل الفنان عبدالله السدحان بالرياض.

واتجهت الجهات الأمنية إلى منزل الفنان عبدالله السدحان بالإطمئنان عليه وعلى أسرته.

ومن جانبه، وجه الفنان الشكر والتقدير للجهات الأمنية وقوات الدفاع المدني البواسل لمجهوداتهم في حماية أرض الوطن.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت، ظهر اليوم الثلاثاء، صاروخًا بالستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أماكن سكنية مآهولة بالسكان في الرياض، مما أدى إلى سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء الرياض وسقوط بعض شظايا الصاروخ دون وقوع إصابات.