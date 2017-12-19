مستشفى ” أبو عريش ” تنقذ طفل من إعاقة أبدية في 30 دقيقة

عادل الحربي(صدى):

تمكن طبيب العظام بمستشفى أبو عريش العام، الدكتور محمد الشافعي، صباح اليوم، من إنجاز عملية جراحية نادرة دامت لـ 30 دقيقة، لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، كادت تلازمه إعاقة أبدية.

و قد عانى الطفل من كسر في عنق الفخذ الأيسر، ما كاد يتعرض من خلاله لإعاقة تلازمه مدى الحياة، دون شفاء، ثم أجرى له الطبيب الجراحة في مدة لم تتجاوز نصف ساعة، رغم صعوبتها إلا أنها انتهت بالنجاح بحمد الله .

وقال مدير مستشفى أبو عريش العام، الدكتور ياسر الشريف، أن إدارة المستشفى سخرت كل إمكانياتها من أجل المريض في مختلف التخصصات الموجودة ولن تتردد في ذلك، مبينا أن الإدارة تعمل على توفير جميع متطلبات أقسام العمليات بصفة دورية تجنبا لأي خلل قد يحدث .

وأوضح المدير الطبي بالمستشفى، الدكتور عبد الله عريبي ، أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات الناجحة التي يقوم فيها الكادر الطبي بالمستشفى.