التحالف العربي يوضح حقيقة الصاروخ الإيراني تجاه الرياض

فهمي محمد(صدى):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميلشيا الحوثي من اليمن كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، لافتًا إلى أنه تم اعتراضه في سماء الرياض دون وقوع خسائر.

وأوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الآهلة بالسكان مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد “المالكي” أن الصواريخ البالستية ذات التصنيع الإيراني تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الداخل اليمني يعد انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت، ظهر اليوم الثلاثاء، صاروخًا بالستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، مما أدى إلى سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء الرياض.