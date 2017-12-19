مركز خدمة اللغة العربية و ” البريد ” يطلقان مسابقة ” ساعي “

الرياض(صدى):

يطلق مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي مسابقة طلابية عامة تحت شعار ” ساعي ” لتحفيز الطلاب على استخدام اللغة العربية، وذلك بكتابة رسائل بريدية باللغة العربية النقية ضمن برنامج اليوم العالمي للغة العربية الذي يأتي في 18 ديسمبر من كل عام.

أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار أن كتابة الرسائل اعتبرت خلال العصور أحد أهم الفنون الأدبية وقد عاصر البريد السعودي مراحل عديدة تطورات كثيرة لأنشطة المراسلة، مشيرا إلى أن المؤسسة استشعاراً منها لأهمية هذا الفن الراقي والمجال الأدبي الهام وكذلك مساهمة في الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي تطلق هذه المسابقة بالتعاون مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بوصفه المؤسسة المعنية برعاية وتطوير برامج الاحتفاء باللغة العربية عامة وببرنامج اليوم العالمي للغة العربية خاصة.

وأشار العبدالجبار إلى أن المسابقة تهدف إلى لفت اهتمام العموم لأهمية الحفاظ على لغتنا الخالدة وتعزيز التفاعل معها كما تسعى إلى تنمية الاهتمام بفن الرسائل، وهو فن أدبي عالمي له أصوله ونماذجه العربية، وإلى تنمية المهارات اللغوية العربية الأصيلة، ولفت انتباه الأجيال الجديدة من أبنائنا إلى الأساليب المنتهجة في كتابة الرسائل وتعريفهم بها، كما تهدف المسابقة إلى تبيان أهمية البريد وجهود مؤسسة البريد السعودي في تعزيز التواصل بين أبناء هذا الوطن، وتفاعلهم وتواصلهم مع العالم الخارجي، كما تسعى المسابقة إلى تذكية روح التنافس بين طلاب المدارس في المراحل المختلفة ونأمل أن تلقي المشاركات الضوء على ما حظيت به بلادنا الغالية بجهود قيادتها الحكيمة من تطور نوعي في كل المجالات.

وبين رئيس مؤسسة البريد السعودي تخصيص المؤسسة جوائز قيمة للفائزين من المشاركين من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول من كل مرحلة من المرحلتين على مبلغ (5000 ريال)، والثاني على ( 3000 ريال)، والثالث على مبلغ (2000 ريال)، والفائزون من المركز الرابع وحتى المركز العشرين من كل مرحلة دراسية على (1000 ريال) لكل منهم.

من جهته، فقد قدم الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي شكره وتقديره لتعاون مؤسسة البريد السعودي، مشيداً بتعاونهم الدائم، وذكر أن مسابقة (ساعي) التي يطلقها المركز بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي تأتي بهدف إتاحة الفرصة لطلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية ومن في حكمهم؛ لتقديم إبداعاتهم ومهاراتهم، وإشراك هذه الفئة الكبرى في مناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وتعميق اعتزازهم واستخدامهم للغة العربية وما ترمز إليه هذه المناسبة من تقدير واعتزاز باللغة العربية، وإسهام في تحقيق رؤية 2030 التي تحث على نشر اللغة العربية، والعناية بثقافتها وقيمها.

وأضاف: يبدأ التقديم للمشاركة في المسابقة اعتبارا من اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر 2017م الموافق 30/3/1439هـ وحتى 3 مارس 2018م الموافق 15/6/1439هـ، حيث تقترح المسابقة عددا من المحاور التي يمكن الكتابة عنها بطريقة (المرسل والمستقبل)، مثل: اللغة العربية والرؤية الطموحة ضمن رؤية 2030 ، وكيفية المواءمة بين المحافظة على الهوية اللغوية، والتقدم الحضاري، وقيمة اللغة العربية، ومكانتها لدى الشعب السعودي، وتأثير اللغة العربية في حياتنا اليومية، واللغة العربية والوفاء بالاحتياجات في العصر الحديث، وتأثير استخدام اللغات الأخرى واللهجات المحلية على اللغة العربية، وغيرها، وقد خصص المركز صفحة إلكترونية للمسابقة:

TTPS://KAICA.ORG.SA/SITE/PAGE/102 .

تتضمن آلية المشاركة، ونموذجا للبيانات الشخصية، وطريقة إرسال المشاركة إلى الصندوق الخاص بالمسابقة.