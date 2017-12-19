وسائل إعلامية تنتقد تصريحات مسؤولي ” برشلونة “

نواف السالم(صدى):

وجهت صحيفة ” ماركا ” المقربة من ريال مدريد انتقادات لتصريحات مسئولي نادي برشلونة الخاص بعدم الوقوف في ممر شرفي في كلاسيكو برنابيو يوم السبت المقبل في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

وأكدت برشلونة أن النادي سوف يقف في ممر شرفي فقط في حال تغلب ريال مدريد عليهم في لقب يشارك به الناديان معا.

وعلقت ” ماركا ” أن برشلونة قام بعمل ممر شرفي لاشبيلية، الذي فاز بكأس الاتحاد الاوروبي عام 2006، وهو لن يكن مشاركا في هذه البطولة، وهذا يتناقض مع تصريحات آمور مدير العلاقات المؤسسة في نادي برشلونة.