الخدمة المدنية تدعو 196متقدم على الوظائف الهندسية لاستكمال إجراءات ترشيحهم

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية (196) مواطناً من المتقدمين على الوظائف الهندسية والمعلن عنها في تاريخ 05-03-1439هـ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الاحد القادم الموافق 06- 04- 1439هـ وحتى يوم الخميس الموافق 17- 04- 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

وأشارت الوزارة الى ان المعلنة اسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الاعلان والافضلية لغير التربويين ثم التربويين، بناءً على عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال)، اقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية).

وأكدت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف موضحة بأن الوظائف المتبقية من الإعلان إما لم يتقدم عليها أحد أو رشح من تقدم عليها على احد رغباته الأفضل .

وللاطلاع على الأسماء في الملفين المرفقة هنا.