” قرقاش ” : وقت عاصفة الحزم قد حان

أبو ظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، على إطلاق قوات الحوثي صاروخًا بالستيًا باتجاه الرياض.

وأكد ” قرقاش ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أنه يجب سرعة التصدي لاختراقات الحوثيين وإيران، قائلًا ” مع كل صاروخ إيراني تطلقه الميلشيا الحوثية ضد الأهداف المدنية يصبح جليا ضرورة قرار عاصفة الحزم “.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت، ظهر اليوم الثلاثاء، صاروخًا بالستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، مما أدى إلى سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء الرياض.