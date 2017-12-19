” الوطني الفلسطيني ” : استخدام أمريكا ” الفيتو ” ضد حرية القدس يزيد من عزلتها

القدس المحتلة(صدى):

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن باستخدامها ” الفيتو ” ضد مشروع القرار المصري بشأن القدس، يزيد من عزلتها ويؤكد الدعم الدولي للحق الفلسطيني.

وأوضح المجلس أن ممارسات أمريكا ضد الحقوق الفلسطينية وأهداف وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، لن يُغير من حقيقة مكانة القدس القانونية والسياسية والتاريخية بأنها مدينة فلسطينية محتلة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة بهذا الموقف تتحمل المسؤولية المباشرة عن عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة.

ودعا المجلس إلى إصلاح الأمم المتحدة ليصبح فيها التمثيل متوازنًا وعادلًا، وسحب حق النقض من المنحازين، كما دعا برلمانات العالم إلى إعلان موقفها للدفاع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومحاسبة الكنيست الإسرائيلي على ادعاءاته الكاذبة بالديمقراطية، مؤكدًا الاستمرار في مواجهة هذا القرار الأمريكي على كافة المستويات.

وكانت الولايات المتحدة استخدم حق النقص ” الفيتو ” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار المصري الذي يرفض أي إجراء أو قرار يمس بوضع القدس مدينًة فلسطينيًة محتلًة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.