بالفيديو.. معلم ابتدائي يطهي الطعام بنفسه.. مكافأة لطلابه
قام معلم بإحدى مدارس المملكة، اليوم، بمكافأة طلابه في الصف الأول الابتدائي، عبر إعداد وجبة إفطار لهم بفناء المدرسة بنفسه، إثر تفوقهم وإلتزامهم بالصف، وقدراتهم الفائقة في التعلم.
وأظهر مقطع فيديو، المعلم أثناء إعداد الطعام وتسخين الشاي في تواضع جم ، والطلاب ملتفين حوله في فرحة عارمة، وسط جو من الود والألفة بين الطلاب والمدرس.
وعبر المعلم، عن إعجابه بطلابه وإنبهاره بهم، بعد حفظهم لآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، سائلًا الله أن يديم عليهم النجاح والتفوق.
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاه خير ويكثر من أمثاله ⚘
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ 3 ساعات
من جد هذا هو المعلم اللي تجد أن طلابة يحبونه ويحترمونة **
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وما أعتقد أنهم راح يسنون هذا اليوم ** شكراً أيها المعلم وبارك الله فيك وفي أمثالك من المعلمين**