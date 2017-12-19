موعد المباراة الودية بين الأخضر والعراق

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم، عن موعد المباراة الودية التي تجمع بين منتخبي العراق والأخضر، المتفق عليها مؤخرًا من الاتحادين.

وكشف رئيس الاتحاد العراقي، عبد الخالق مسعود، في تصريحات خاصة، عن الموعد الرسمي للمباراة ، مبينًا أنه تم الاتفاق بقيام المباراة الودية في ملعب جذع النخلة بالبصرة، في يوم 28 من فبراير العام القادم.

وعبر عبد الخالق عن امتنانه أثناء زيارته للمملكة، بتعاون الاتحاد معهم بشكل كبير، وشعورهم بدعم المملكة للعراق في الملف الخاص برفع الحظر عن الملاعب العراقية.