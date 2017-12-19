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بالفيديو .. أثار تعذيب المليشيات لأحد معتقليها

بالفيديو .. أثار تعذيب المليشيات لأحد معتقليها
فهمي محمد(صدى):

دخل إحدى معتقلين مليشيات الحوثي يدعى ” عبدالكريم الشمري ” مستشفي الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة تعز ، بعد صفقة التبادل الأسري التي تمت بين مليشيات الحوثي والقوات اليمنية ، نتيجة التعذيب الذي تعرض له لمدة سنتين في السجون التابعة للمليشيات .

وقال الأطباء في المستشفى في تقارير عن حالته أن الشمري يمر بحالة صحية متدهورة ، والتعذيب الذي مر به تسبب في أضرار نفسيه وجسدية مازال يعاني منها .إضافة إلى امتناعه عن الأكل


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14787 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول و لا قوة الا بالله
الله يكون في عونه و يشفيه بدنيا ونفسيا
لعنة الله على الحوثه عملاء ايران

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