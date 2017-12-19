بالفيديو .. أثار تعذيب المليشيات لأحد معتقليها
دخل إحدى معتقلين مليشيات الحوثي يدعى ” عبدالكريم الشمري ” مستشفي الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة تعز ، بعد صفقة التبادل الأسري التي تمت بين مليشيات الحوثي والقوات اليمنية ، نتيجة التعذيب الذي تعرض له لمدة سنتين في السجون التابعة للمليشيات .
وقال الأطباء في المستشفى في تقارير عن حالته أن الشمري يمر بحالة صحية متدهورة ، والتعذيب الذي مر به تسبب في أضرار نفسيه وجسدية مازال يعاني منها .إضافة إلى امتناعه عن الأكل
abu ammar[ عدد التعليقات: 14787 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول و لا قوة الا بالله
الله يكون في عونه و يشفيه بدنيا ونفسيا
لعنة الله على الحوثه عملاء ايران