بلدية تاروت تضبط 46 مخالفة صحية

عادل الحربي(صدى):

نفذت بلدية تاروت جولات تفتيشية ميدانية، شملت زيارة 25 محلا ومنشأة غذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 4 محلات، وضبط 46 مخالفة صحية، وإنذار 70 محلا، وفرض غرامات مالية بلغت 18600 ريال، ومصادرة 120كجم و60 لتر من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمثلت المخالفات، انتهاء الشهادات الصحية وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.