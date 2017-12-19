احتفالًا بذكرى البيعة.. ” موبايلي ” توفر المكالمات المجانية لعملائها

علي القحطاني(صدى):

أتاحت شركة اتحاد اتصالات موبايلي لعملائها مكالماتٍ محلية مجانية، يوم الخميس المقبل، ابتداءً من الساعة ١٢:٠١ صباحًا إلى الساعة ١١:٥٩مساءً، بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن المكالمات المحلية المجانية متاحة داخل وخارج شبكتها، حيث تقدمت موبايلي بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهُ الله بمناسبة حلول ذكرى البيعة الثالثة لتوليه حكم المملكة.