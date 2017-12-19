إغلاق مؤشر سوق الأسهم على ارتفاع

نايف السالم(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 7.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7199.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 224 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات مكة, والإنماء طوكيو مارين, والأندلس, والخزف السعودي, والجوف الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات بدجت السعودية, والحكير, وأسمنت الشرقية, والصادرات, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 2.16% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية, والإنماء, وزين السعودية, وإتحاد إتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم دار الأركان, والإنماء, وسابك, وكيان السعودية، الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 34.78 نقطة ليقفل عند مستوى 3097.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 ألف سهم تقاسمتها 309 صفقات.