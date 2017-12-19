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إتلاف 120 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة بقباء

إتلاف 120 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة بقباء
نايف السالم(صدى):

استمرت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية، في قباء، حيث قامت الفرق بزيارة أربعة منشآت صحية و محلين تجارية نتج عنها إتلاف 102 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك الأدمي.

وقالت أمانة المنطقة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه نتج عن تلك الزيارة أيضًا، إتلاف ادوات المطبخ وإغلاق محلين لمخالفة الأنظمة و الاشتراطات.

وأضافت أمانة المدينة : تم ضبط ثمانية عمال مخالفين للأنطمة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات بحق المحلات المخالفة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 3 ساعات

الى الامام يا بلدية قباء ونرجو من اميننا العمرى المحبوب تحريك البلدياة الفرعيه الاخرى كفانا وصخ وغش البنقاله

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