بالفيديو .. مواطن يعثر على شظايا الصاروخ الحوثي في الرياض

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن عثر على شظايا الصاروخ الحوثي بحي السويدي في الرياض بعد أن حولته قوات التحالف إلى أشلاء.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت، ظهر اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض.