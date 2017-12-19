بالفيديو .. مواطن يعثر على شظايا الصاروخ الحوثي في الرياض
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن عثر على شظايا الصاروخ الحوثي بحي السويدي في الرياض بعد أن حولته قوات التحالف إلى أشلاء.
وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت، ظهر اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض.
مواطن يعثر على شظايا الصاروخ الحوثي بحي السويدي في الرياض بعد أن حولته قوات التحالف إلى أشلاء.
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#انفجار_يهز_الرياض
#صوت_انفجار_في_الرياض pic.twitter.com/GvNIAB5IpT
— السعودية (@KSA) December 19, 2017
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