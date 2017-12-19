بعد إطلاقهم صاروخا بالرياض.. ” بن سحيم ” : اللهم ادحر الحوثي وتنظيم الحمدين

علي القحطاني(صدى):

هاجم سلطان بن سحيم آل ثاني، أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الثلاثاء، الدول الداعمة للإرهاب؛ عقب إطلاق صاروخًا بالستيا من ميليشيا الحوثيالإيرانية اتجاه الرياض.

وقال ” بن سحيم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اللهم أدم على السعودية وأهلها الأمن والامان ولاتغير عليهم وافضح وادحر كل من تأمر على بلاد الحرمين من الفرس واعوانهم حزب الشيطان والحوثي و من يمدهم بالاموال تنظيم الحمدين ” .

ونجحت قوات الدفاع الجوي، الساعات الماضية في اعتراض صاروخًا بالستيًا أطلقته مليشيا الحوثي من اليمن اتجاه الرياض، دون وقوع إصابات.