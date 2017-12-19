بعد إطلاقهم صاروخا بالرياض.. ” بن سحيم ” : اللهم ادحر الحوثي وتنظيم الحمدين
هاجم سلطان بن سحيم آل ثاني، أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الثلاثاء، الدول الداعمة للإرهاب؛ عقب إطلاق صاروخًا بالستيا من ميليشيا الحوثيالإيرانية اتجاه الرياض.
وقال ” بن سحيم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اللهم أدم على السعودية وأهلها الأمن والامان ولاتغير عليهم وافضح وادحر كل من تأمر على بلاد الحرمين من الفرس واعوانهم حزب الشيطان والحوثي و من يمدهم بالاموال تنظيم الحمدين ” .
ونجحت قوات الدفاع الجوي، الساعات الماضية في اعتراض صاروخًا بالستيًا أطلقته مليشيا الحوثي من اليمن اتجاه الرياض، دون وقوع إصابات.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14787 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم آمين يا رب العالمين