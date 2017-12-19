بالفيديو.. لحظة التصدي لصاروخ حوثي في سماء الرياض

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثناء عملية تصدي قوات الدفاع الجوي الملكي بالمملكة لصاروخ باليستي قادم من الأراضي اليمنية في سماء العاصمة الرياض.

وظهر في الفيديو محاصرة الصاروخ الحوثي الإيراني من قبل صواريخ الدفاع الجوي، ما أدى إلى انفجاره فوق سماء الرياض.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت، ظهر اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، مما أدى غلى سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء الرياض.