عمرو دياب يضع شروطا لحضور حفله المقبل

أماني الغامدي(صدى):

أثار المطرب المصري عمرو دياب جدلا كبيرا حول الـ 12 شرطا التي وضعها لحضور حفله المقبل في رأس العام.

وأكد ” الهضبة ” على عدم حضور من هم أقل من 21 عام، والحضور يكون بالبطاقة الشخصية، وشراء التذاكر الخاصة بالحفل لا يكون إلا بالبطاقة، ورفض دخول الأطفال الحفل، مشيرا بعد بدء الحفل سيتم غلق الأبواب وعدم السماح بالدخول أو الخروج من الحفل إلا بعد الانتهاء.

وأضاف عمرو دياب في قائمة شروطه، منع دخول المصورين وكذلك منع التصوير نهائيا في الحفل أو التسجيل، مما أثار غضب الكثير من معجبيه في حين برر البعض أنه يضع هذه الشروط حرصا منه أن تكون الحفل أكثر تنظيما وتنال إعجاب الحضور.

ينوي الفنان عمرو دياب السفر إلى دبي لإحياء حفل رأس السنة هناك، وأعلن أنه سيسافر روسيا لأول مرة لأحياء حفلات بمناسبة تأهيل مصر لكأس العالم.