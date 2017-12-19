بعد اعتراض صاروخا حوثيا في الرياض..سياسيون يطالبون برد حاسم ضد إيران

حمود العنزي(صدى):

تعالت الأصوات، اليوم الثلاثاء، المطالبة بسرعة الرد بقوة على إيران وميليشيا الحوثي الإيرانية، عقب إطلاقها صاروخًا بالستيًا جديدًا باتجاه الرياض.

وهاجم عدد من السياسيين، والمسؤولين انتهاكات إيران، لافتين إلى أن استمرارها في دعم ميليشيا الحوثي؛ لإطلاق الصواريخ اتجاه المملكة هو بمثابة الضوء الأخضر للتحالف العربي للتعامل مع تلك العناصر الإرهابية باستراتيجية جديدة، مطالبين بتصعيد الموقف في مواجهة إيران وقطر.

وفي هذا السياق اتهمت الكاتبة نوره شنار قطر بدعم الحوثين، مغردة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” الحوثي بدعم من تنظيم الاٍرهاب في قطر يرسل صاروخ لبلاد الحرمين وانفجر في السماء ..ألم يعلم أن الله تكفل في حمايتها ؟! “.

وطالب دكتور محمد السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، بالرد بقوة على ميليشيا الحوثي، قائلًا: ” هذه الصواريخ الإيرانية التي يتم إطلاقها على الرياض عبر الميليشات الحوثية تعطي التحالف الضوء الأخضر للتعامل باستراتيجية مختلفة من الآن فصاعدًا وبخاصة في المناطق التي يطلق منها الصواريخ “.

و في السياق ذاته قال المحلل السياسي اللبناني جيري ماهر: ” صاروخ الحوثي على الرياض يجب ان يساهم في تصعيد الموقف السياسي والاقتصادي في مواجهة ايران وحزب الله في بيروت، لا يمكن السكوت عن تسليم لبنان للحزب بحسب قانون الانتخابات الحالي فيتحول البلد بالكامل الى بيئة معادية لمحيطه”.