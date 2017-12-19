بالصور.. رعاية الفتيات بمكة تفعل ” اليوم العالمي لمرض السكري “

نايف السالم(صدى):

فعلت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٤/١هـ ( الْيَوْمَ العالمي لمرض السكري ) الذي يهدف لتوعية النزيلات بمخاطر المرض وطرق الوقايه منه.

وقامت الدكتورة عفاف علي فلمبان بإلقاء محاضرة توعوية عن مخاطر مرض السكري وأنواعه ومرحله ماقيل السكري ومضاعفات السكري وطرق الوقايه منه كما وضحت جهود المملكة في مكافحته.

وفِي الختام شكرت مديرة موسسة رعاية الفتيات بدور هزاع الراجحي الشريف الدكتوره والقائمات على البرنامج وقدمت لهن بطاقات شكر.

