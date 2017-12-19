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  3. بعد اعتراضهم صاروخا حوثيا.. ” العمري ” : شكرا أبطال الدفاع الجوي

بعد اعتراضهم صاروخا حوثيا.. ” العمري ” : شكرا أبطال الدفاع الجوي

بعد اعتراضهم صاروخا حوثيا.. ” العمري ” : شكرا أبطال الدفاع الجوي
حمود العنزي(صدى):

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير رجال الدفاع الجوي بعد اعتراضهم لصاروخ حوثي في سماء الرياض.

وقال ” العمري ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بعد شُكر الله .. نقولها وبكل فخر شكرا ابطال الدفاع الجوي، جهودكم في حماية الوطن ومقدساته ومقدراته محلُّ اعتزازنا وامتناننا.. دمتم للوطن ” .

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت، ظهر اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض.


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