بعد اعتراضهم صاروخا حوثيا.. ” العمري ” : شكرا أبطال الدفاع الجوي

حمود العنزي(صدى):

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير رجال الدفاع الجوي بعد اعتراضهم لصاروخ حوثي في سماء الرياض.

وقال ” العمري ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بعد شُكر الله .. نقولها وبكل فخر شكرا ابطال الدفاع الجوي، جهودكم في حماية الوطن ومقدساته ومقدراته محلُّ اعتزازنا وامتناننا.. دمتم للوطن ” .

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت، ظهر اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض.