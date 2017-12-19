‏أمير الشمالية : التوسع في الصناعات التعدينية يعني الحاجة إلى أيدٍ سعودية مدربة

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتب سموه بالإمارة اليوم، مدير المعهد السعودي التقني للتعدين المهندس محمد الشراري، يرافقه عددٌ من أعضاء هيئة التدريب بالمعهد .

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأدوار الرئيسية للمعهد، ودوره في تأهيل جيل واعد من الفنيين ذوي الكفاءات المهنية العالية، ودخولهم إلى مختلف الصناعات، والمدن الصناعية في مناطق المملكة كافة .

وأكد سموه أن التوسع في الصناعات التعدينية يعني الحاجة إلى أيدٍ سعودية مدرَّبة، مشيرًا إلى أن المستقبل سيكون بمشيئة الله للقوى المهنية المدرَّبة المؤهلة، لافتًا الانتباه إلى أهمية الدراسة في مجال الصناعات التعدينية التي تمثّل شهادة عبور إلى مهنة متميزة، ومشيراً إلى أن المملكة تسعى إلى تطوير مختلف الصناعات بما فيها الصناعات التعدينية لتصبح إضافة مؤثرة ومهمة في بناء وقوة اقتصادنا الوطني, مؤكداً أن هذا لن يتحقق من غير قوى شابة متعلّمة ومدرَّبة ومؤهلة، تسهم في تحقيق هذا الهدف .

وأعرب مدير المعهد السعودي التقني للتعدين من جانبه عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الحفاوة, مثمناً توجيهاته السديدة التي ستكون عوناً له في النهوض بأدوار المعهد .