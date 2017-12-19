فتح باب القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني بجامعة الجوف

علي العنزي(صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً إبتداء من يوم غدٍ الاربعاء، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 1439/4/8هـ، عبر بوابة القبول الالكترونية ( هنا)، مشددةً على أنه لن يسمح بالتقديم بعد هذه الفترة.

وأوضحت العمادة أنه سيتم إعلان نتائج المرشحين للقبول يوم الخميس الموافق 1439/4/10هـ، عبر البوابة الالكترونية والرسائل النصية لجوالات المتقدمين للذين تم ترشيحهم للقبول لتأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول عبر البوابة .

ودعت عمادة القبول والتسجيل المتقدمين والمتقدمات لمراعاة الدقة في تعبئة البيانات، علماً أن المتقدم أو المتقدمة يتحمل جميع التبعات النظامية في عدم مراجعته لبوابة القبول والتعرف على حالة الطلب ومواعيد إجراءات القبول حسب الجدول الزمني الموضح ، وفي حال وجود استفسار بشأن إجراءات القبول يمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عبر البريد الإلكتروني هنا .