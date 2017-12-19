المستودعات المركزية بـ ” تعليم ألمع ” تنهي صرف المقررات الدراسية للفصل الثاني

سعيد العجل(صدى):

خلال فترةٍ وجيزةٍ أنهت المستودعات المركزية بتعليم ألمع صرف المقررات الدراسية للفصل الثاني من العام الدراسي ١٤٣٨هـ – ١٤٣٩هـ سعياً منها لتأمين كافة احتياجات الميدان التربوي، كما أشاد مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان بالعمل الدؤوب الذي تبذله كافة فرق العمل والأقسام المعنية مبيّن أهمية تظافر الجهود لتجويد الخدمة المقدمة للمنظومة التعليمية.

,أوضح مدير المستودعات المركزية المكلف الأستاذ زايد بن محمد البناوي بأن المستودعات المركزية بتعليم ألمع تشهد نقلة نوعية وباتت مرتبطةً بالنظام الآلي ” فارس ” في الإستلام والتسليم وهي تمثل رؤية الوزارة في ‫تكوين مستودعات حكومية نموذجية بتطبيقات إليكترونية فضلاً عن ذلك توفير مستلزمات وأصناف ذات جودةٍ عالية.‬

وأضاف: أن المستودعات المركزية بتعليم ألمع قامت بالفرز والصرف بنسبة ١٠٠٪؜ للفصل الثاني من العام الدراسي ١٤٣٨هـ – ١٤٣٩هـ لجميع القطاعات التعليمية بالمحافظة شملت قطاع رجال ألمع والحبيل وحسوة والحريضة حيث تم التوريد من بداية الفصل الثاني من العام الدراسي١٤٣٧هـ – ١٤٣٨هـ في ضوء ذلك بدأ قسم المقررات المدرسية بعمل إحصائيات للطلبة في جميع مدارس المحافظة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ثم بدأت المستودعات المركزية بالفرز حسب الإحصائيات المعتمدة من نظام ” نور ” على إثرها شُكلت لجنة للترحيل من الأقسام المعنية ، مثمناً لكافة من يعمل بالمنظومة التعليمية حرصهم الذي كان لها الأثر الواضح في سرعة الإنجاز والتسليم لكافة القطاعات كما قدم خالص الشكر والتقدير لمدير التعليم والمساعدين وكافة فريق العمل