أمانة الطائف تضبط 29 مخالفة في سوق الأسماك

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ضبطت أمانة الطائف 29 مخالفة متنوعة، أثناء حملتها التفتيشية، على سوق الأسماك والمنتجات البحرية بباب الريع، للوقوف على المحلات والمعروضات.

وشملت المخالفات بيع أسماك مجهولة المصدر، تخزين وحفظ السمك بطريقة غير صحيحة، عرض سمك قديم وبيعه بمسمى طازج، تدني مستوى النظافة العامة، انتهاء البطاقات الصحية للعاملين، مع إلزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية، سوء حفظ ونقل وتعبئة وتخزين الأسماك، مخلفات مبني وتجهيزات بداخل المحلات، وتدني مستوى نظافة العاملين.

وأتلفت اللجنة التي ضمت اختصاصيين من الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات وبلدية غرب الطائف الفرعية، 20 كجم من الأسماك ظهر عليها علامات الفساد والتلف، وطبقت الغرامات الرادعة على المخالفين.

وأكدت اللجنة متابعتها السوق بشكل دوري لمنع أي تجاوزات في النظافة واشتراطات الصحة، ومنع الغش التجاري أياً كان نوعه، وتطبيق الأنظمة الرادعة بحق المخالفين الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المواطن والمقيم.