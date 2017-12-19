وزير الخارجية الفرنسي يوضح موقف أمريكا من الملف النووي الإيراني

باريس(صدى):

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن فرنسا ما زالت متمسكة بموقفها اتجاه زيادة قدرة إيران النووية، حيث ستسمر بالضغط القوي على طهران لمنع تطوير قدرتها البالستية.

وأوضح ” لودريان ” أنه سيتوجه قريبًا إلى إيران لمناقشة هذا الأمر، لافتًا إلى أنه سيتم فرض عقوبات عليها في حالة عدم خضوعها واستمرارها في تطوير قدرة بالستية.

كما أشار إلى أنه لمس خلال زيارته الاخيرة إلى واشنطن، الاثنين، تطورًا في موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تتفهم ضرورة الالتزام بالاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض في 13 أكتوبر الماضي الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الست الكبرى والهادف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي.