صقر يتجول بين بناء ثكنات بحرية جديدة

أمستردام(صدى):

حاول أعضاء مجلس مقاطعة زيلاند الهولندية ، إبعاد صقر حوام من فوق شجرة يجب إزالتها في إطار بناء ثكنات بحرية جديدة ، حيث لعبوا معه لعبة القط والفأر ، وذلك ببناء أعشاش وهمية للصقر الحوام لدفعه بعيدًا لأنه يعوق قطع الشجرة في موقع البناء بالمقاطعة .

وقد تم قطع جميع الأشجار الأخرى المجاورة لتمهيد الطريق أمام تشييد الثكنات، ولكن لأن الصقور الحوامة من الأنواع المحمية بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر قتل أو صيد الصقور الحوامة أو تدمير أعشاشها، فإن المجلس اضطر لترك الشجرة كما هي.

وأشار الموقع إلى أن الصقور الحوامة، التي تعيش في آسيا وأوروبا، تميل إلى السكن في الأعشاش التي تبنيها الطيور الجارحة الأخرى، لذا فإن عمال المجلس علقوا أعشاشًا صناعية قريبة في محاولة لإغراء الطائر وجعله يترك مكانه فوق الشجرة، ورغم أن الأعمال التحضيرية تسير بصورة جيدة حتى الآن وليس هناك أي تأخيرات، فإنه يجب قطع الشجرة في نهاية المطاف لإفساح المجال لبناء طرق جديدة وممر دائري كبير.

وفي ظروف استثنائية، يمكن أن تطلب وزارة الشئون الاقتصادية من السلطات المعنية في الاتحاد الأوروبي إصدار إعفاء خاص لإزالة الصقر الحوام، ولكن حتى الآن فإن المجلس على استعداد للانتظار ورؤية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.