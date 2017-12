جمهور غفير يستمتع بعرض ١١ فيلما عالميا بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض

سعيد العجل(صدى):

شاهد جمهور غفير مساء أمس الإثنين عروض الأفلام التي قام مركز الملك فهد الثقافي بالرياض بعرضها في إطار مهرجان أفلام الطفل الأول والذي تختتم فعالياته يوم الإثنين ٥ فبراير .

وشهد المهرجان الذي حضره المدير التنفيذي لمركز الملك فهد الثقافي الأستاذ إبراهيم الجابر وعدد من الشخصيات المجتمعية، عرض ١١ فيلما عالميا هي فيلم ” Jill and Joy’s Winter ” من فينلندا، وفيلم “ Donkey Xote ” من إسبانيا وهما أطول فيلمين تم عرضهما منذ انطلاق المهرجان خلال شهر نوفمبر الماضي، وبلغت مدة كل منهما ٨٠ دقيقة، وعرضا في الوقت نفسه على مسرحي (B) و (C) داخل المركز.

كما تم عرض فيلم “ The Story Of Sylvia & Alex ” من إنتاج الاتحاد الأوروبي، وفيلم ” الحفرة ” من المكسيك، وفيلم “ Le Lion Et Singe ” من بلجيكا، وكذلك فيلم “تبدو مخيفا” من الولايات المتحدة الأمريكية وفيلم ” طريق العمالقة ” من البرازيل، وفيلم “مأوى”من الإمارات العربية المتحدة وفيلم ” أذاد ” التركي وفيلم ” كرات الأرز ” من أستراليا، وأخيرا فيلم ” مطر ” السعودي.

وتعتبر هذه الأفلام العالمية الموجهة للطفل ولها مشاركات متعددة في مهرجانات دولية مختلفة، وقد حرص مركز الملك فهد الثقافي وإدارة المهرجان على جلبها للأطفال للاستمتاع بها، وذلك بإشراف لجنة متخصصة، وقد تم تقديم هذه العروض مجانا للأطفال وأسرهم.

كما قدمت خلال المهرجان فعاليات متنوعة شملت بيت الرعب وأركان الأنشطة الحركية وأركان الرسم والتلوين والتصوير وركن للألعاب، وركن المكياج السينمائي، وكان لجامعة الملك سعود ممثلة بنادي أطفالنا والنادي الفني مشاركة مميزة.

من جهته وعد الأستاذ إبراهيم الجابر المدير التنفيذي لمركز الملك فهد الثقافي بتقديم ختام مبهج للأطفال يمتاز بالتنوع وبما يثري ثقافتهم ويشبع رغبتهم في مشاهدة عروض ترتقي بذائقتهم وتلبي احتياجاتهم بالحصول على المتعة والفائدة في الوقت نفسه.