الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت متعب بن عبدالعزيز رحمها الله

عادل الحربي(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود بنت متعب بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 2 / 4 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.