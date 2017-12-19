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الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت متعب بن عبدالعزيز رحمها الله

الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت متعب بن عبدالعزيز رحمها الله
عادل الحربي(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود بنت متعب بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 2 / 4 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 4 ساعات

رحمة الله عليها

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