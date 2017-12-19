” العابد ” يتغيب عن الهلال 7 أشهر

ماجد محمد(صدى):

يغيب نجم وسط نادي الهلال نواف العابد، عن صفوف فريقه في الفترة المقبلة بسبب خضوعه لعملية جراحية في وتر العضلة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز غياب اللاعب عن الفريق رسميًا لمدة تصل إلى شهر، لحاجته للراحة وبرنامج بدني تأهيلي للتعافي بعد العملية التي تُجرى بإشراف الجراح العالمي جينيس ريبول بنهاية ديسمبر الحالي.

وبذلك لن يشارك العابد في مواجهة أحد بالجولة الـ16 من دوري المحترفين ، بالإضافة إلى مباريات الفيصلي والاتفاق المؤجلتين من الجولة الـ10 و الـ11 وباقي مباريات الدوري.