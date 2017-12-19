نادي آرسنال يرصد 25 مليون جنيه إسترليني لضم مدافع تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

رصد نادي آرسنال الإنجليزي 25 مليون جنيه إسترليني لضم مدافع تشيلسي، البرازيلي ديفيد لويز، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وأعلنت صحيفة “ ذا صن ” البريطانية على موقعها الإلكتروني إلى أن “آرسنال يضع عينه على ديفيد لويز لتعزيز خط دفاعه في الميركاتو الشتوي، الذي سيبدأ في يناير المقبل ”.

كما أشارت صحيفة “ دايلي ستار ” إلى أن “ مدرب تشيلسي، أنطونيو كونتي، ترك لويز خارج حساباته في لقاء مانشستر يونايتد في 5 نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يشارك البرازيلي مع “ البلوز ” سوى في مواجهة كاراباج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما أضافت، أن كونتي يؤكد أن سبب عدم الدفع بلويز هو معاناته من إصابة في الركبة، ولكن عدم مشاركة البرازيلي قد تدفعه للرحيل من أجل اللعب كأساسي مع فريق آخر.