بالفيديو.. الدفاع الجوي يعترض صاروخا أطلقته مليشيا الحوثي على الرياض
صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن / تركي المالكي أنه وفي ظهر اليوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٧م رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنيه باتجاه أراضي المملكه .
وأفاد العقيد المالكي أنه الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنيه مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض وتم بحمدلله اعتراضه وتدميره جنوب الرياض دون وقوع اي خسائر ولله الحمد.
وأضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة البالستيه ذات التصنيع الإيراني من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثية المسلحة المدعومة من ايران يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاقها باتجاه المدن الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
مؤكدا أن استمرار المليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية دليل واضح على استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من ايران في استخدام المنافذ المستخدمه للاعمال الاغاثيه في تهريب الصواريخ الايرانيه إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل في انتهاك واضح للقرارات الامم المتحده ذات الصله
#صوت_انفجار_في_الرياض
الله يسترنا بستره ويحفظنا والله يديم الامن والامان pic.twitter.com/9ljn3YjWpO
— فيصل (@qisil0) December 19, 2017
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 5 ساعات
الصوت قوي جداً ….
تميمي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 5 ساعات
كله من ايران والصحوه
تميمي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 5 ساعات
ولاننسى قطر هي كل شي خراب بالبلد قيمه مضافه وضرايب وساهر*_*
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرد كيدهم في نحورهم
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل ………………….. وتاليها يعني ؟
سراديب[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 5 ساعات
الحمدلله اللي ستر علينا ووفق جنوده لأسقاطه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 5 ساعات
اسحقوهم ولا تلتفتوا للأمم التحده وتنظيراتها على المملكه ، امضوا في التخلص منهم كبيراً وصغيراً ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 5 ساعات
أغلب أراضينا مفتوحه لصواريخهم -عكس أراضيهم جبليه وعره كهوف يضربون فيهم قوات التحالف بالطائرات والقذائف في الصخور والجبال وتاثيرها محدود -لكن باذن الله منصورين طال الزمن او قصر –
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 5 ساعات
والله يابو محمد الامم الخائنه ينتظرون الفرصه هذي على احر من الجمر
يدورون طريق ممسك على المملكة لبدء الحصار الاقتصادي عليها
واقامة تحالف تركي ايراني امريكي لضرب السعودية
لكن الله حافظ مملكتنا من كل كيد بقيادتتا الحكيمة
ولا يقدرون خلال اسبوع يطهرون صنعاء من الحوث والخون الي فيها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ 5 ساعات
كأنه صوت زلزال لما سمعناه اللهم اجعل تدبيرهم تدميراً عليهم يا قوي يا جبار 😣
من بادي الوقت[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 5 ساعات
أمريكا قبل غزو العراق بقيت ثلاثة عشر سنة من أجل التوغل فيه استخباراتيًا حيث ان العمل الاستخباراتي أهم من العمل العسكري المباشر بل يعتبر ممهدًا له ويقلل تكلفة الحرب ومدة الحرب لذلك مهما بلغت اي دولة من قوة عسكرية وصاروخية وطيران بدون عمل استخباراتي قوي لن تستطيع تحقيق النجاح الكامل وياليت قوات التحالف تهتم بالعمل الاستخباراتي والتوغل داخل جيش الحوثيين وداخل قصورهم وداخل المجتمع كاملًا ولعنة الله على الحوثيين احفاد الشيطان
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبي الله عليهم
X[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 5 ساعات
قطر وايران والحوثيون لعنة الله عليهم فهم اشد عداوة من اسرائيل
الحذر الحذر من عملاء ومرتزقة قطر لعنهم الله
بنت النور[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يحفظنا ويديم علينا الامن والامان يارب وجميع بلاد المسلمين
القرشي[ عدد التعليقات: 2070 ] نشر منذ 5 ساعات
شٌلَت أيدي المجوس الأنجاس وأذنابهم .
هذا الصاروخ الثاني الذي أرادوا أن يدمروا ويقتلوا به المدنيين بدم بارد لكن الله رد كيدهم إلى نحورهم .
كلمة اقولها للأنجاس في إيران وأذنابهم في اليمن ساكني الكهوف : آن الأوان لتذوقوا لهيب غضب الحليم .
فتى الجنوب[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 4 ساعات
احرقوا إيران سبب الفتنة لعنها الله واحرقوا كل حوثي غدار حسبي الله ونعم الوكيل ولاتنسون تميم وأزلابه الكلاب
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 4 ساعات
اخرصاروخ عندهم
ابو فدوى[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 4 ساعات
نرجو من القيادة تحريك القوات البرية والزحف على الحوثي وتطهير اليمن كامل مهما كانت الخسائر
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 4 ساعات
الله أكبر ويخسو الخاسؤون الحوثيين المجوس الروافضه الملاعين ياعبداللات قضي على صاروخك وبحول الله تدك دك ولن تطل لك طله وتفحم تصبح رماد بوادر النصر هلت وكل ماكان بيدك حرر وأصبحت الحرب مفتوحه دكت كل محصناتك وماهي إلا ساعات وتحرر صنعاء لبوك خقره يالمنبسه يجعلي الندوه يغبار الوضا يالمجوسي الرافضي اللعين
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ 4 ساعات
كلاب ايران * لعنة عليهم جميعاً هم ومن يقف معهم ومن يواليهم **
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1376 ] نشر منذ 4 ساعات
يا اخواني الحامي هو الله
ولرد سيزلزل ويقتلع رؤوس ثقو بالله ثم بسلمان الحزم
اما التميمي
فنعق ولن تعدو قدرك فعمر الذنب ما صار راس
abu ammar[ عدد التعليقات: 14788 ] نشر منذ 4 ساعات
الحوثي ما يعرف يطلق صاروخ ولا هو خبير الا في تعاطي القات الخايس
اللي اطلق الصاروخ هم الخبراء العسكريين الايرانيين المتواجدين مع الحوثه لعنة الله عليهم
ولكن ان شاء الله قربت نهايتهم كلهم وان شاء الله يقع بعض المجوس في الاسر
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا الرافضة الحوثيين وأيران وقطر يبيلهم صاروخ نوني يقضي عليهم من بكرة ابيهم مثل الصاروخ الي ضربته اوربا على اليابان مدري الصين قبل خمسين سنه المفروض يكون عندنا مثل ذا الصواريخ بأسرع وقت
abu ammar[ عدد التعليقات: 14788 ] نشر منذ 4 ساعات
تحريك القوات البريه ما ينفع في اليمن وفيه القوات اليمنيه الشرعيه والمقاومه وهذا يكفي
لكن الوضع يحتاج الى تكثيف الضربات الجويه على مقر الحوثه في صنعاء وفي صعده التي تطلق منها الصواريخ
المفروض صعده تمسح من على الخريطه نهائي
الصاروخ اللي اطلق اليوم على الرياض هذا رده فعل ما تم تفجيره و تدميره على من فيه من الحوثه والايرانيين قبل يومين في حدود صنعاء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5829 ] نشر منذ 3 ساعات
ابوفهد شعبك ينادي للجهاد ضد الحثاله الحوثيه كلنا رهن اشارتك وبشر بعزك و خلنا سيف بيمناك
سعد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر علينا وينصر قواتنا،