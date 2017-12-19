بالفيديو.. الدفاع الجوي يعترض صاروخا أطلقته مليشيا الحوثي على الرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن / تركي المالكي أنه وفي ظهر اليوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٧م رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنيه باتجاه أراضي المملكه .

وأفاد العقيد المالكي أنه الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنيه مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض وتم بحمدلله اعتراضه وتدميره جنوب الرياض دون وقوع اي خسائر ولله الحمد.

وأضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة البالستيه ذات التصنيع الإيراني من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثية المسلحة المدعومة من ايران يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاقها باتجاه المدن الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

مؤكدا أن استمرار المليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية دليل واضح على استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من ايران في استخدام المنافذ المستخدمه للاعمال الاغاثيه في تهريب الصواريخ الايرانيه إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل في انتهاك واضح للقرارات الامم المتحده ذات الصله