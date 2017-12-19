بالصور.. الوهيبي يكرم المشاركين في المنتدى الأول للطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي المشاركين في المنتدى الأول للطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين وذلك في مسرح الإدارة بحضور مساعد المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري ومساعده للخدمات المساندة الأستاذ محمد العيد .

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمكتب وفاء ألقاها مساعد مدير مكتب وفاء الأستاذ فيصل الزهراني ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن المنتدى الأول للطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين والذي نظمه مكتب وفاء وحضره صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض والذي أقيمت فعالياته في مقر وزارة التعليم.

ثم كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي المشاركين في المنتدى من رعاة وداعمين ومشاركين ولجان عاملة وطلاب.

من جهته قدم مدير مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بتعليم الرياض الأستاذ مهيدب المهيدب شكره وتقديره للمدير العام للتعليم على دعمه وتكريمه للمشاركين في نجاح المنتدى والذي استمر لمدة يومين وحظي برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض ووزير التعليم مشيرًا أن المنتدى يمثل إحدى المبادرات التي تهدف لتعزيز مكانة وأهمية هذه الفئة في المجتمع؛ تقديرًا لتضحيات آبائهم وجهودهم التي قدّموها للوطن، كما استهدف تجويد الخدمات والتسهيلات المقدمة لأبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي ” التعليم ” المتوفين المقدمة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وطرح الرؤى والبرامج التي تسهم في تطوير الإجراءات والسبل لدعم ورعاية هذه الفئة على كل المستويات النفسية والصحية والتعليمية والاجتماعية ، مضيفًا أن المنتدى شارك فيه أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم، وشهد إقامة ندوات بمشاركة شخصيات اجتماعية مهتمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى إقامة ورش تدريبية للمرشدين الطلابيين في أكثر من 600 مدرسة على مستوى منطقة الرياض .

