الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا في سجن المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

افتتح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن سليمان الحربي، مكتب الأحوال المدنية بالسجن العام بالمنطقة، بحضور مدير إدارة توقيف الوافدين بالسجن العام في منطقة المدينة المنورة العميد علي بن عايد الحربي وعددٌ من المسؤولين.

وقال عبدالله الحربي، إن الأحوال المدنية حريصة على تقديم أفضل الخدمات لكافة افراد المجتمع بما فيهم نزلاء السجون، وسط متابعة وحرص من قبل سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

ويذكر أن المكتب مجهز بأحدث وسائل التقنية، حيث تقدم فيه كافة الخدمات كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الاسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية، مثل :الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق.