بالفيديو .. مستشارة نفسية: لا يجوز للفتاة رفع صوتها على والدتها
تحدث في كثير من الأوقات مشادات وخلافات بين الأم وأبنتها، فرغم أن الكثير من الأمهات لديهم بعض الاضطرابات الشخصية وحب التسلط وإعطاء الأوامر طوال الوقت إلا أنه لا ينبغي أن ترفع الفتاة صوتها على الأم ، ولكن من الممكن أن تتعامل معها بذكاء خاصة أوقات المناقشات الحادة بذكاء ويمكن أن تستغل الفتاة العاطفة في أن تهدئ من غضب والدتها.
وأوضحت المستشارة النفسية عائشة حجازي أثناء حوارها في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية ، الطريقة التي يمكن أن تتعامل فيها الفتاة مع والدتها لحل المشكلة دون أن تغضبها، وقالت هناك تركيبة بين استعمال الكلمات والجمل ونبرة الصوت فيمكن الرد على الأم بنفس نبرة صوتها ولكن بعبارات لطيفة ليست حادة مع الاستعانة بلغة الجسد، ولكن لا يجوز أن تقول الفتاة لأمها أن تخفض نبرة صوتها.
المستشارة النفسية عائشة حجازي : في هذه المواقف تحتاج البنت لترفع نبرة صوتها على الأم خلال النقاش .. وهي طريقة صحيحة تماما وتنهي المشكلة سريعا !!#برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ACUgAqp18g
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) December 18, 2017
اليمــــــــــــامــــــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11677 ] نشر منذ 5 ساعات
نعم استغلال العاطفه نتائجه فتاكه مع الام والاب ايضا 😊😘😘
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 5 ساعات
من الأولى ان الام تراعي سن الفتاه ومن ثم تزرع فيها حب الادب وأسلوب النقاش الهادي معها -وان حصل نقاش تتحكم في اسلوبها ونبرة الصوت-كما ان الحركات اثناء النقاش لها دور في تهدئة او تأزم الوضع-
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحم أمي ويغفر لها بحياتها مارفعت صوتها أو مدت يده
ا الله يدخلها الجنة بدون حساب ولاعقاب
بنت النور[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 5 ساعات
وه يامعلمه امين ويرحم امي ويغفر لها كانت كانها صديقه وحبيبه مو بس أم الله يطيب ثراها يارب💔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحم من ماتت منهم ويحفظ من بقى ويعينناوياكم على برهم😊
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 4 ساعات
من النهاية .. ولا تقولهما (( أف ))
والأنسان مهما عمل بحياته .. لا يرد جزاء والدته .. أنتهى
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 ساعات
(بنت النور) ❤ الله يرحم أمي وأمك وجميع موتانا وموتى المسلمين ويجمعنا معهم في الجنة
ولايفجع أحد بأمه
الدسك22[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 3 ساعات
من حق أمي أن أطأطأ رأسي عندها أقبل قدميها ونعالها الذي تمشي عليه
أمرنا الله ورسوله بالطاعة لوالدينا
أبي رحمه الله
أمي رزقني الله ببرك حتى أموت والقى الله
وصية لنفسي ولكم أجمعين لاترفعوا اصواتكم عند أمهاتكم
امك امي
امك امي
الأم شأنها عظيم
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10200 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا في شرعناا وديننااا مايحتاج ☺☺👍🏻