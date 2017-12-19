بالفيديو .. مستشارة نفسية: لا يجوز للفتاة رفع صوتها على والدتها

أماني الغامدي(صدى):

تحدث في كثير من الأوقات مشادات وخلافات بين الأم وأبنتها، فرغم أن الكثير من الأمهات لديهم بعض الاضطرابات الشخصية وحب التسلط وإعطاء الأوامر طوال الوقت إلا أنه لا ينبغي أن ترفع الفتاة صوتها على الأم ، ولكن من الممكن أن تتعامل معها بذكاء خاصة أوقات المناقشات الحادة بذكاء ويمكن أن تستغل الفتاة العاطفة في أن تهدئ من غضب والدتها.

وأوضحت المستشارة النفسية عائشة حجازي أثناء حوارها في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية ، الطريقة التي يمكن أن تتعامل فيها الفتاة مع والدتها لحل المشكلة دون أن تغضبها، وقالت هناك تركيبة بين استعمال الكلمات والجمل ونبرة الصوت فيمكن الرد على الأم بنفس نبرة صوتها ولكن بعبارات لطيفة ليست حادة مع الاستعانة بلغة الجسد، ولكن لا يجوز أن تقول الفتاة لأمها أن تخفض نبرة صوتها.