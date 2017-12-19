” بلدي البكيرية ” يُحيل عضو بالمجلس للتحقيقات بعد انتهاء عقده
قدم المجلس البلدي، بمحافظة البكيرية، اليوم الثلاثاء، طلبًا للجهات الرسمية لإخراج أحد أعضاء المجلس من استثمارات المحافظة نظراً لانتهاء عقده ورخصة العمل الخاصة به منذ 3 سنوات، وفقًا لما ذكرته ” الوطن “.
وقال رئيس المجلس البلدي بمحافظة البكيرية محمد الدخيل، إن عدم امتثال العضو عطل المنفعة والمصلحة العامة، وهو ما يتناقض مع ما يجب توفره في عضو المجلس من اشتراطات من بينها عدم استغلاله نفوذه كعضو، وعدم تعطيله مشاريع البلدية.
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 5 ساعات
والله من الخبث ألي يصير بكل من البلديات ومصلحة المياه أنواع الواسطات توظيف أقارب لاأقارب فقط وتوظيف أجانب بس والله ان لن يترك الله الفاسدين