” الغذاء والدواء ” : 3 حالات لـ ” باراسيتامول ” ضارة بالكبد

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن 3 حالات لدواء باراسيتامول سواء كان أقراص، تحاميل، شراب، ضارة للكبد.

وأشارت الهيئة تضمن الحالات لتناول الدواء فترة طويلة، أو في معاناة الشخص من أمراض في الكبد، أو تناول جرعة أعلى من 4000 ملج في 24 ساعة.

وأوضحت الهيئة حالات التوقف الفورى عن استخدام الدواء، والرجوع إلى الطبيب مباشرة، إذا زاد الألم أو استمر أكثر من 5 أيام لدى الأطفال و 10 أيام لدى البالغين، وحالات زيادة الحمى أو استمرارها أكثر من 3 أيام، أو ازدياد أعراض المرض سوءا، أو في حين ظهرت أعراض جديدة مثل الاحمرار والتورم.

والجدير بالذكر أن دواء باراسيتامول يستخدم كمسكن للآلام، وخافض للحرارة، وعلاج الحمى.