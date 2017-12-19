تركي آل الشيخ: هشتاقات الحمدين مفضوحة والفخر من هم في الجبهة

نواف السالم(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على هاشتاق ” تركي آل الشيخ فخر الشعب ” الذي يتم مهاجمته من خلاله.

وأكد ” آل الشيخ ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن هذا تنظيم الحمدين وراء هذا الهاشتاق، قائلًا: ” الفخر والله من هم في الجبهة … وأنا اقوم بعملي ومقصر! هشتاقات الحمدين مفضوحه!!! “.

يُذكر أن هاشتاق ” تركي آل الشيخ فخر الشعب ” متصدر تويتر بفعل الحسابات الإلكترونية القطرية، لمهاجمة المستشار، وذلك تزامنًا مع الحفل الذي نظمته هيئة الرياضة احتفالًا بتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال 2018 بحضور كبار نجوم كرة القدم.