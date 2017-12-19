تركي آل الشيخ: هشتاقات الحمدين مفضوحة والفخر من هم في الجبهة
علق المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على هاشتاق ” تركي آل الشيخ فخر الشعب ” الذي يتم مهاجمته من خلاله.
وأكد ” آل الشيخ ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن هذا تنظيم الحمدين وراء هذا الهاشتاق، قائلًا: ” الفخر والله من هم في الجبهة … وأنا اقوم بعملي ومقصر! هشتاقات الحمدين مفضوحه!!! “.
يُذكر أن هاشتاق ” تركي آل الشيخ فخر الشعب ” متصدر تويتر بفعل الحسابات الإلكترونية القطرية، لمهاجمة المستشار، وذلك تزامنًا مع الحفل الذي نظمته هيئة الرياضة احتفالًا بتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال 2018 بحضور كبار نجوم كرة القدم.
محمد[ عدد التعليقات: 2246 ] نشر منذ 5 ساعات
من حقنا نحافظ علي المال العام والضرائب علي الابواب والحال علي العموم ربما يتغير ومن يريد الدفاع المال العام كم تقولة وزارة المالية عن التقشف سميتوه الحمدين وان دافعنا عن الدين قلتو داعش . العلم واضح والحق حق لا تنرفزون الشعب علي اشياء يريدون يعيشون حياة كريمه وليست نقمه