شركة المياة: هدفنا تقليل الاستهلاك والفواتير على المواطنين

علي القحطاني(صدى):

قال المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء: هدفنا الأساسي ترشيد الاستهلاك توافقًا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ومساعدة المواطنين على تقليل الاستهلاك والفواتير.

وأضاف الموكلي،خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عُقد للإعلان عن تفاصيل اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، أن الجهات المشاركة ستعمل على تطبيق اللائحة لمساعدة المواطنين للحصول على أدوات ترشيد فعالة مع مراقبة وتقييم دائم للموردين والتجار لحماية المستهلك.

وبدء منذ قليل مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية.