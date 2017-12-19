شركة المياة: هدفنا تقليل الاستهلاك والفواتير على المواطنين
قال المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء: هدفنا الأساسي ترشيد الاستهلاك توافقًا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ومساعدة المواطنين على تقليل الاستهلاك والفواتير.
وأضاف الموكلي،خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عُقد للإعلان عن تفاصيل اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، أن الجهات المشاركة ستعمل على تطبيق اللائحة لمساعدة المواطنين للحصول على أدوات ترشيد فعالة مع مراقبة وتقييم دائم للموردين والتجار لحماية المستهلك.
وبدء منذ قليل مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية.
RTB[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
شركة المياة: هدفنا تقليل الاستهلاك والفواتير على المواطنين
والهواء الذي تدفعه شركتكم الموقرة الى خزا ناتنا هل هو من طرق الترشيد ! ام لتنظيف العداد من الماء المفترض .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 6 ساعات
قلها بإختصار انكم تبون ترفعون قيمة الفواتير ,, خل عنك الحيوكه الزايده ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 5 ساعات
شركة فساد بمعنى الكلمة ..
666[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 5 ساعات
يارجل اتقي الله عداداتكم مصممه للمياة التي تضخ بالضغط (بدون خزانات) ولاتصلح للخزانات خافوا الله في المواطن
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 4 ساعات
والله العظيم انهم طالبين علي اكثر من 2000 ريال مالها اقل من سنة ترتفع ولا مياهم غير نظيفة ومليانه كلور وغير صالحة لشرب وقذرة ومع كذا ذلونا فيها وكأنها مياة نازلة من عين شرب طاهرة!؟.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب